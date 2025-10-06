В ночном клубе Екатеринбурга группа мужчин пыталась изнасиловать посетительницу

Е1: в Екатеринбурге четыре человека пытались изнасиловать женщину в клубе

В Екатеринбурге компания молодых людей пыталась надругаться над девушкой в развлекательном заведении. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в местном ночном клубе. Женщины в возрасте 28 и 32 лет отдыхали внутри, когда к ним подошли «парни лет 20 с небольшим», но посетительницы продолжать знакомство отказались.

Позже обе пошли в туалет, на выходе недовольные молодые люди пропустили 32-летнюю женщину, а младшую схватили. Четверо мужчин повалили ее на пол и стали стягивать штаны.

«Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них пнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», – сообщается в публикации.

Вскоре на место приехали полицейские. Женщины написали заявление, сообщив о попытке изнасилования и повреждениях.

После произошедшего уголовное дело не возбудили. По словам пострадавших, в полученных ими документах нет ни слова о попытке изнасилования. Нанесение травм могут счесть только административным нарушением. Женщины планируют обратиться в прокуратуру.

