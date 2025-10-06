На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ночном клубе Екатеринбурга группа мужчин пыталась изнасиловать посетительницу

Е1: в Екатеринбурге четыре человека пытались изнасиловать женщину в клубе
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге компания молодых людей пыталась надругаться над девушкой в развлекательном заведении. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в местном ночном клубе. Женщины в возрасте 28 и 32 лет отдыхали внутри, когда к ним подошли «парни лет 20 с небольшим», но посетительницы продолжать знакомство отказались.

Позже обе пошли в туалет, на выходе недовольные молодые люди пропустили 32-летнюю женщину, а младшую схватили. Четверо мужчин повалили ее на пол и стали стягивать штаны.

«Она дергалась, пыталась вырваться, и один из них пнул ей по лицу и попал в нос. Потом оказалось, что его сломали», – сообщается в публикации.

Вскоре на место приехали полицейские. Женщины написали заявление, сообщив о попытке изнасилования и повреждениях.

После произошедшего уголовное дело не возбудили. По словам пострадавших, в полученных ими документах нет ни слова о попытке изнасилования. Нанесение травм могут счесть только административным нарушением. Женщины планируют обратиться в прокуратуру.

Ранее российского подростка обвинили в изнасиловании мальчика в психбольнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами