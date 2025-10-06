На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени уволили начальника высшего военно-инженерного командного училища

Начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко ушел в отставку
vviku.mil.ru

Начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала А.И.Прошлякова (ТВВИКУ) Дмитрий Евмененко ушел в отставку. Об этом Ura.ru сообщили в приемной учреждения.

«Все верно, ушел в отставку. Причина не разглашается. Новый начальник не назначен», — говорится в сообщении ТВВИКУ.

Портал 72.ru пишет, что Евмененко могли уволить из-за недовольства вышестоящего руководства его работой. Новым начальником ТВВИКУ может стать командир 28-й понтонно-мостовой бригады гвардии полковник Алексей Бирюков, следует из материала.

В сентябре начальник сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин были освобождены от своих должностей указом президента России Владимира Путина. Глава государства также утвердил заместителей начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан при МВД.

Ранее в Казахстане уволили начальника полиции после стрельбы из рогатки.

