В США заявили о создании крупнейшей сети батарей на Украине на случай блэкаута

Украина создала секретную систему аккумуляторных батарей, которые предназначены для поддержки электросетей в случае длительных блэкаутов. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в республике создали крупнейшую сеть аккумуляторных станций. Она состоит из шести парков, представляющих собой ряд блоков-аккумуляторов высотой около 2,5 метра. Установки расположились в Киеве и Днепропетровской области, следует из материала.

Журналисты отметили, что общая мощность сети составляет 200 мегаватт. Ожидается, что этого будет достаточно для подачи электроэнергии в 600 тысяч домов в течение двух часов.

6 октября в Харькове произошло частичное отключение света. Как сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные власти и компанию «Харьковоблэнерго», обесточенными оказались более 20 тыс. домовладений. Кроме того, проблемы с энергоснабжением наблюдались в Черниговской и Сумской областях.

До этого Telegram-канал «Первый Харьковский» написал, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Речь идет об объекте, расположенном в районе Харьковского канатного завода. По данным канала, восстановлению он не подлежит.

Ранее Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о возможном блэкауте на Украине.