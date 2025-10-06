На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Стамбула напали на местного адвоката

Адвоката Октема не смогли спасти после нападения в центре Стамбула
true
true
true
close
Shutterstock/4.murat

На турецкого адвоката Сердара Октема напали в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых. Об этом сообщили турецкой полиции.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал AHaber, юристу поступали угрозы от местных ОПГ. Губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, однако сберечь пострадавшего от нападения не удалось.

До этого в Москве сотрудники полиции задержали депортированного из Турции россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола. Россиянин находился в международном розыске по запросу московского управления внутренних дел. Его обвиняют в 53 случаях мошенничества, совершенных группой лиц с использованием служебного положения. Его задержали в столичном аэропорту Внуково по прибытию в страну.

Ранее в Турции задержали почти 50 человек по делу о коррупции в мэрии Стамбула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами