В центре Стамбула напали на местного адвоката

Адвоката Октема не смогли спасти после нападения в центре Стамбула

На турецкого адвоката Сердара Октема напали в центре Стамбула, задержаны пять подозреваемых. Об этом сообщили турецкой полиции.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

«Пятеро подозреваемых в связи с инцидентом задержаны нашими органами безопасности», — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал AHaber, юристу поступали угрозы от местных ОПГ. Губернатор Стамбула Давут Гюль распорядился выделить ему охрану, однако сберечь пострадавшего от нападения не удалось.

