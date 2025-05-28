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Полиция задержала россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола

В Москве полиция задержала депортированного из Турции россиянина
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Москве сотрудники полиции задержали депортированного из Турции россиянина, который находился в розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Мужчина был задержан 28 мая в аэропорту Внуково. Россиянин находился в международном розыске по запросу московского управления внутренних дел. Его обвиняют в 53 случаях мошенничества, совершенных группой лиц с использованием служебного положения.

По данным ведомства, с марта по август 2011 года мужчина работал в компании, продававшей аудио- и видеотехнику в московских магазинах. Следствие утверждает, что он воспользовался своим положением и доступом к личным кабинетам коллег на корпоративном сайте. Мужчина создавал карты лояльности и незаконно начислял на них бонусные баллы. Затем другие участники группы покупали дорогие товары с помощью этих карт, причинив ущерб почти на 500 тысяч рублей.

В ноябре 2011 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Он покинул Россию и был объявлен в международный розыск через Интерпол. Вскоре выяснилось, что он скрывается в Турции. Российские и турецкие правоохранительные органы успешно сотрудничали, и подозреваемого депортировали в Россию.

В марте представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что из Каира в Москву депортировали россиянина, который обвиняется в похищении человека и вымогательстве.

Ранее общественная палата предложила лишать гражданства нелояльных экс-мигрантов.

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