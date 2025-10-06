На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В административном здании в центре Москвы загорелся чердак

В Москве пожарные ликвидировали возгорание в здании на Покровке
close
Антон Великжанин/РИА Новости

Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании на улице Покровка в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

«На Покровке произошло возгорание на чердаке в одноэтажном административном здании. <...> Возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь тушили 29 пожарных при поддержке 12 единиц спецтехники. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Также 6 октября в торговом центре «Город»» в Долгопрудном, расположенном в Московской области объявляли эвакуацию. По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание по причине задымления.

Впоследствии оказалось, что в ресторане грузинской кухни загорелась фритюрница с маслом, что и стало причиной эвакуации.

Ранее в Москве частично обрушилась кровля здания после крупного пожара.

