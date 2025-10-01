Россиянин избил беременную женщину при ее детях, снимая это на камеру

В Воронежской области мужчина избил беременную женщину и снял это на камеру

В Воронежской области местный житель избил беременную женщину и снял это на камеру. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел в Панинском районе. По данным следствия, местный житель избил и унижал беременную женщину, снимая свои действия на видео в присутствии ее детей.

По факту произошедшего следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ — истязание. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого россиянин избил беременную возлюбленную деревянной колотушкой. Пострадавшую спасли соседи, она попала в больницу.

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры.