Мужчина столкнул беременную жену со скалы, чтобы она не опозорила семью разводом

В Шотландии супруг столкнул беременную женщину с 15-метровой скалы во время путешествия в Эдинбург. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина по имени Фавзия Джавед отправилась в путешествие с мужем Кашифом Анваром, после поездки она планировала развестись, так как возлюбленный избивал ее.

Мужчина полагал, что разводом партнерша опозорит семью, поэтому во время прогулки по туристической локации он сбросил возлюбленную со скалы. Женщина находилась в тяжелом состоянии, врачи спасти ее не смогли.

За некоторое время до инцидента она обращалась в полицию и рассказывала о физическом насилии в семье. Также во время беременности посетители больницы, где наблюдалась женщина, замечали, как муж оскорблял ее. При этом сразу после свадьбы Кашиф заставил ее удалить профиль из соцсетей и перестать общаться с родственниками-мужского пола.

Джавед записывала информацию о пережитом, это помогло осудить супруга. Мужчина получил пожизненный срок, на свободу он сможет выйти только через 20 лет.

