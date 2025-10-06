На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям объяснили, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Психолог Лосевская: карманные деньги можно давать детям, начиная с 6–7 лет
true
true
true
close
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

Детям можно давать карманные деньги с того момента, когда у них появляется потребность в самостоятельных покупках. Об этом в интервью aif.ru сообщила психолог Юлия Лосевская.

«Например, с 6–7 лет или позже. Это должна быть символическая сумма, которая будет увеличиваться с возрастом. В целом суммы могут быть разными: 50, 100, 200, 300 рублей», — отметила специалист.

При этом родителю важно понимать, для чего ребенку нужны деньги. Статьи расходов (например столовая или канцелярские принадлежности) необходимо обсудить заранее, продолжил она.

Специалист также подчеркнула, что карманные деньги не должны быть инструментом наказания или поощрения. По ее словам, важно прививать ребенку культуру здорового отношения к финансам.

Эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин до этого говорил, что родители часто уделяют внимание развитию ребенка в спорте, учебе или творчестве, но забывают о навыках обращения с деньгами. Он посоветовал выдавать детям деньги не только для ежедневных расходов, но и для накоплений.

Ранее родителям объяснили, как научить ребенка финансовой грамотности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами