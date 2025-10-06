Родителям объяснили, с какого возраста можно давать детям карманные деньги

Детям можно давать карманные деньги с того момента, когда у них появляется потребность в самостоятельных покупках. Об этом в интервью aif.ru сообщила психолог Юлия Лосевская.

«Например, с 6–7 лет или позже. Это должна быть символическая сумма, которая будет увеличиваться с возрастом. В целом суммы могут быть разными: 50, 100, 200, 300 рублей», — отметила специалист.

При этом родителю важно понимать, для чего ребенку нужны деньги. Статьи расходов (например столовая или канцелярские принадлежности) необходимо обсудить заранее, продолжил она.

Специалист также подчеркнула, что карманные деньги не должны быть инструментом наказания или поощрения. По ее словам, важно прививать ребенку культуру здорового отношения к финансам.

Эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин до этого говорил, что родители часто уделяют внимание развитию ребенка в спорте, учебе или творчестве, но забывают о навыках обращения с деньгами. Он посоветовал выдавать детям деньги не только для ежедневных расходов, но и для накоплений.

