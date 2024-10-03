Осужденный за коррупцию экс-министр Абызов попросил оправдать его

Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов, которого осудили на 12 лет, попросил апелляционную инстанцию Мосгорсуда оправдать его. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Абызова признали виновным в создании преступного сообщества, а также в других коррупционных или экономических преступлениях.

С 2012 по 2018 год Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые похитили деньги двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

На имущество Абызова и других обвиняемых, а также на подконтрольные им компании стоимостью свыше 37 млрд рублей был наложен арест для возмещения причиненного ущерба.

Ранее пятеро осужденных по делу экс-министра Абызова вышли на свободу.