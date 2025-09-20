На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Около 30 млрд рублей взыскивают с бывшего министра Абызова

ТАСС: почти 27 млрд рублей принудительно взыскивают с экс-министра Абызова
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают около 27 млрд рублей с бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на судебные материалы.

Приставы открыли два исполнительных производства о принудительном обращении средств экс-чиновника в государственный доход. Есть и другие исполнительные производства, начатые в отношении экс-министра — принудительное взыскание не оплаченных в установленный срок исполнительных сборов, расходов по судебным экcпертизам и экспертным исследованиям.

Еще с фигуранта принудительно взыскивают штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему в размере более 85 млн рублей, а также свыше 864 млн рублей ущерба, причиненного преступлением физическим лицам и компаниям.

Общая взыскиваемая с бывшего министра сумма составляет 26,8 млрд рублей.

Абызова задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, экс-министр и другие фигуранты уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве в 2012-2018 годах похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности, в ходе которой они получили доход на сумму 32,5 млрд рублей.

