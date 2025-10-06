На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр энергетики России призвал брать на работу в IТ участников СВО

Цивилев: на работу в IТ нужно активно брать вернувшихся из зоны СВО военных
Илья Питалев/РИА Новости

На работу в IT нужно активно устраивать вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине военных. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на конференции «Газпром Нефти», передает RTVI.

«Война сейчас — это тоже IT, там используются самые разные технологии, и участники военных действий каждый день показывают свой опыт», — сказал глава ведомства.

Цивилев добавил, что в 2022 году многие IT-специалисты покинули Россию. Однако, по его словам, «все получилось и без них». Глава Минэнерго подчеркнул, что в стране остались «только лучшие кадры».

В июле замминистра труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина сообщила, что свыше 48 тыс. участников СВО на Украине нашли себе работу. По ее словам, за мобилизованными гражданами были сохранены рабочие места, поэтому у них после возвращения есть возможность устроиться на прежнюю работу, однако не все военнослужащие готовы сразу войти в трудовую деятельность.

