В Минтруде сообщили, сколько вернувшихся с СВО бойцов нашли себе работу

Свыше 48 тыс. участников специальной военной операции (СВО) на Украине нашли себе работу. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на заседании президиума Совета законодателей России, передает РБК.

По ее словам, за мобилизованными гражданами были сохранены рабочие места, поэтому у них после возвращения есть возможность устроиться на прежнюю работу, однако не все военнослужащие готовы сразу войти в трудовую деятельность.

«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию», — объяснила Баталина.

Незадолго до этого вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая сообщила, что на рассмотрение Государственной думы скоро будет внесен законопроект о праве опекунов солдат СВО на получение социальной поддержки.

В начале июля генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех регионов России проверить соблюдение трудовых прав участников СВО и членов их семей. Речь идет о реализации мероприятий по трудоустройству, организации профессиональной ориентации и предоставлении мер поддержки бойцов СВО и их близких.

Ранее российские военные получили возможность подтверждать участие в СВО онлайн.