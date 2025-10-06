Полиция нашла антикварное оружие в квартире сбежавшего агента СБУ

Полицейские обнаружили антикварное оружие в бывшей квартире агента Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Ткаченко, которую он бросил при побеге из Северодонецка в Луганской народной республике (ЛНР) в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы отдела информации и общественных связей МВД по ЛНР Наталью Романову.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий <...> были обнаружены раритетные образцы огнестрельного оружия, представляющие большую историческую ценность», — говорится в сообщении.

Среди найденных образцов были револьвер «Наган» 1895 года выпуска и пистолет Воеводина. Отмечается, что на некоторых экспонатах стояла пометка «агент «Соболь», которую, предположительно, сделал сам Ткаченко.

В полицию считают, что большую часть антиквариата агенту все же удалось вывезти во время бегства из города.

В сентябре ФСБ нашла в ЛНР и ряде других регионов России подпольные мастерские с оружием и боеприпасами. Из незаконного оборота было изъято более 200 единиц огнестрельного оружия, включая 9 пулеметов, 75 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 71 пистолет и револьвер, 35 винтовок, карабинов и ружей, а также 17 гранатометов.

Ранее сотрудник СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства.