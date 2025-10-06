На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главе администрации Рязани внесли представление за срыв отопительного сезона

Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Рязанской области внесла представление главе администрации Рязани Виталию Артемову за срыв отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В связи с ненадлежащей организацией контроля за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов г. Рязани, повлекших срыв отопительного сезона 2025/2026 годов для ряда жителей города, прокуратура области внесла главе администрации г. Рязани представление», — говорится в сообщении ведомства.

После публикации в СМИ прокуратура организовала проверку по факту отсутствия отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах в Рязани.

Накануне издание «V1.RU» сообщало, что в центре Волгограда инфекционное отделение детской областной больницы, расположенное на улице Советской, внезапно осталось без горячей воды.

Журналисты отметили, что в комитете по здравоохранению Волгоградской области факт отключения воды подтвердили, однако причину резкого исчезновения горячей воды не сообщили.

Ранее в жилом доме пропало отопление после визита главы города.

