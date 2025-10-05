На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде пожаловались на отсутствие горячей воды в детской больнице

В центре Волгограда в детской инфекционной больнице отключили горячую воду
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В центре Волгограда инфекционное отделение детской областной больницы, расположенное на улице Советской, внезапно осталось без горячей воды. Об этом сообщает местное издание «V1.RU» со ссылкой на родителей маленьких пациентов.

«Лежим с ребенком в отделении № 4. Инфекционный стационар, отделение, где у детей регулярные рвота и жидкий стул. Горячей воды нет. Это самое настоящее издевательство», — рассказала одна из пациенток.

Журналисты отметили, что в комитете по здравоохранению Волгоградской области факт отключения воды подтвердили, однако причину резкого исчезновения горячей воды не сообщили.

В публикации говорится, что специалисты «Концессии теплоснабжения» проводят восстановление работы на теплосети по улице Советской. Эксперты пообещали восстановить подачу горячей воды в детскую больницу до конца дня.

До этого сообщалось, что в Омске Государственный аграрный университет (ГАУ) имени П.А. Столыпина остался без отопления и горячей воды. Авторы публикации сообщили, что температура воздуха в лаборатории, где работают студенты, не достигает даже +15°С.

Местные жители добавили, что специалисты начали устранять неполадки, все раскопали, отключили горячую воду, однако потом поставили работу на стоп по неизвестной причине.

Ранее в жилом доме пропало отопление после визита главы города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами