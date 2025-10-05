В Волгограде пожаловались на отсутствие горячей воды в детской больнице

В центре Волгограда инфекционное отделение детской областной больницы, расположенное на улице Советской, внезапно осталось без горячей воды. Об этом сообщает местное издание «V1.RU» со ссылкой на родителей маленьких пациентов.

«Лежим с ребенком в отделении № 4. Инфекционный стационар, отделение, где у детей регулярные рвота и жидкий стул. Горячей воды нет. Это самое настоящее издевательство», — рассказала одна из пациенток.

Журналисты отметили, что в комитете по здравоохранению Волгоградской области факт отключения воды подтвердили, однако причину резкого исчезновения горячей воды не сообщили.

В публикации говорится, что специалисты «Концессии теплоснабжения» проводят восстановление работы на теплосети по улице Советской. Эксперты пообещали восстановить подачу горячей воды в детскую больницу до конца дня.

До этого сообщалось, что в Омске Государственный аграрный университет (ГАУ) имени П.А. Столыпина остался без отопления и горячей воды. Авторы публикации сообщили, что температура воздуха в лаборатории, где работают студенты, не достигает даже +15°С.

Местные жители добавили, что специалисты начали устранять неполадки, все раскопали, отключили горячую воду, однако потом поставили работу на стоп по неизвестной причине.

Ранее в жилом доме пропало отопление после визита главы города.