Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины миллионы долларов

ГНСУ: модели OnlyFans задолжали Украине более $9 млн налогов
Tali Arbel/AP

Модели с платформы OnlyFans задолжали Украине налогов на сумму более 380 миллионов гривен (свыше 765 миллионов рублей или около $9,2 млн). Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Источник ссылается на данные Государственной налоговой службы Украины.

«Общая сумма долга из-за неуплаты налогов с доходов, полученных от Fenix International Ltd (компания-владелец платформы OnlyFans) в течение 2020-2022 годов составляет 384,7 миллиона гривен», — говорится в сообщении.

Британский стриминговый сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Сервис получает 20% от доходов создателей контента. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. Владелец OnlyFans — компания Fenix International Ltd.

Украинские власти начали привлекать коллекторские агентства для взыскания долгов по коммунальным платежам с граждан. Так, одно из коммунальных предприятий в Киеве заключило до конца 2025 года договор с соответствующей организацией, сообщило издание «Страна».

Ранее суд взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга.

