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В российский суд поступило уголовное дело против Татьяны Лазаревой

Суд в Москве зарегистрировал дело Лазаревой о нарушении закона об иноагентах
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, возбужденное против телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ в отношении Лазаревой Т. Ю.», — сообщил источник агентства.

Дата рассмотрения материалов дела пока не назначена.

Лазарева была заочно арестована в рамках данного уголовного дела. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

Телеведущая вместе с членами семьи покинула РФ в феврале 2022 года, после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. С тех пор Лазарева не возвращалась в родную страну и в настоящее время живет в Испании. В декабре прошлого года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

8 июля 2025 года Лазарева рассказала, что начала испытывать финансовые проблемы после отъезда из РФ. По ее словам, с нехваткой денег столкнулось большинство российских знаменитостей, решивших уехать за границу после начала СВО.

Ранее Татьяна Лазарева высказалась о присвоении ей статуса иностранного агента.

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