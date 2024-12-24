Татьяна Лазарева заочно приговорена к 6,5 года тюрьмы за публичную пропаганду терроризма

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 6,5 года колонии за публичную пропаганду терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Лазареву признали виновной в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Ей также запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на 4 года.

24 декабря адвокат Татьяны Лазаревой сообщил на суде, что телеведущая отказалась признавать себя виновной по уголовному делу об оправдании терроризма.

В мае 2024 года против Лазаревой возбудили уголовное дело, а позже ее заочно арестовали по запросу СК. Поводом стало интервью телеведущей, в котором она назвала удары украинских беспилотников по российским территориям ужасными, но заявила, что «радуется» им.

В июне ее внесли в реестр террористов и экстремистов и объявили в розыск. На данный момент телеведущая постоянно проживает в Испании.

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