Во Владимирской области назвали фейком данные о химическом выбросе из-за БПЛА

Информация о химическом выбросе, произошедшем после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Дзержинск, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба правительства Владимирской области в Telegram-канале.

«В инфополе зафиксировали фейки под публикациями владимирских Telegram-каналов. Одинаковые комментарии нагнетают панику, говоря о якобы «химическом выбросе после удара по [Заводу] Свердлова в Дзержинске». Это ложь!» — говорится в заявлении.

Из него следует, что на предприятии не было зафиксировано никакого выброса. Более того, промышленные объекты не получили повреждений.

По данным министерства обороны РФ, в ночь на 6 октября над территорией страны сбили 251 украинский БПЛА. В частности, два из них перехватили в воздушном пространстве Владимирской области, а еще 20 — в граничащей с ней Нижегородской области.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, атаке подвергся Дзержинск. В результате падения обломков беспилотника в городе пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, в частном секторе произошли несколько локальных возгораний, которые были оперативно ликвидированы сотрудниками экстренных служб.

