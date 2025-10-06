На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Нижегородской области рассказал об последствиях атак беспилотников

Губернатор Никитин: в Дзержинске ПВО отразила атаку 20 дронов, есть пострадавший
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Дзержинске силы противовоздушной обороны отражали ночью атаку 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным данным, от упавших обломков пострадал один человек, но жизни ничего не угрожает — ему оказывают необходимую помощь медики.

Кроме того, падение частей дронов вызвало несколько локальных возгораний в частном секторе, которые оперативно ликвидировали. Повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной автозаправочной станции, ущерб промышленным объектам не нанесен.

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник, запущенный по территории России. По данным ведомства, помимо Нижегородской области, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 40 беспилотников над республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской.

Ранее сторонников Владимира Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами