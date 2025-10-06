Губернатор Нижегородской области рассказал об последствиях атак беспилотников

В Дзержинске силы противовоздушной обороны отражали ночью атаку 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По предварительным данным, от упавших обломков пострадал один человек, но жизни ничего не угрожает — ему оказывают необходимую помощь медики.

Кроме того, падение частей дронов вызвало несколько локальных возгораний в частном секторе, которые оперативно ликвидировали. Повреждены стеклопакеты жилых домов и крыша одной автозаправочной станции, ущерб промышленным объектам не нанесен.

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник, запущенный по территории России. По данным ведомства, помимо Нижегородской области, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 40 беспилотников над республикой Крым, 34 — над Курской областью, 30 — над Белгородской.

