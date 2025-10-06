На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стилист оценила заявление Путина о возрождении моды на кокошники

Стилист Скороходова: фольклорные элементы в моде у российской молодежи
Александр Кондратюк/РИА Новости

Стилист, дизайнер Анна Скороходова в интервью «Радио 1» прокомментировала недавнее заявление президента России Владимира Путина о возрождении моды на кокошники среди молодежи. По словам эксперта, акцент на русскость сейчас играет большую роль.

«В последние годы, действительно, молодежь начала все больше обращать внимание на наши корни, на фольклорные элементы и интегрировать их в образы. Однако относится это все больше к централизованной истории, к фольклорным праздникам», — отметила Скороходова.

Она добавила, что с помощью таких аксессуаров можно подчеркнуть принадлежность к российской истории, культуре, но при этом выглядеть стильно и современно.

2 октября российский лидер в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.

Ранее в уральской школе педагог запретила второкласснице приходить в кокошнике.

