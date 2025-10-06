На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН по изменению климата

Reuters: Латвия и Литва могут пропустить конференцию ООН из-за цен на жилье
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Global Look Press

Делегации Латвии и Литвы могут пропустить конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата из-за цен на жилье. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на латвийского министра климата и энергетики Каспара Мелниса и представителя министерства энергетики Литвы.

«По сути, мы уже решили, что для нас это слишком дорого... В первый раз это (аренда жилья. — «Газета.Ru») так дорого. Мы отвечаем за бюджет нашей страны», — отметил Мелнис.

Представитель литовского министерства рассказал, что Литва воздержится от участия в конференции после информации о том, что «цена за проживание за ночь на человека превышает 500 долларов».

Климатический саммит ООН COP30 состоится в ноябре в бразильском Белене. Ожидается, что численность делегатов достигнет 45 тысяч человек. При этом гостиницы Белена могут вместить только 18 тысяч человек. Цены на жилье варьируются от $150 до $4,4 тысячи.

23 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на трибуне Генассамблеи ООН, заявил, что высказывания о климатических изменениях являются «величайшей ложью».

По его словам, все прогнозы на эту тему оказались неверными и создавались по «злонамеренным причинам».

Ранее замгенсека ООН перечислил главные мировые вызовы современности.

