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Замгенсека ООН перечислил главные мировые вызовы современности

ООН: войны, изменение климата, неравенство — главные вызовы современности
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Текущие конфликты в мире, изменение климата, а также бедность и неравенство являются главными вызовами современности. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатор чрезвычайной помощи всемирной организации Том Флетчер.

Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас мировые конфликты становятся все более ожесточенными, затяжными и интенсивными. Все это накладывается на уже существующий уровень неравенства и бедности, подчеркнул замгенсека ООН.

Флетчер добавил, что в настоящее время свыше 300 млн человек в мире остро нуждаются в помощи. По его словам, задача ООН совместно с гуманитарными организациями заключается в том, чтобы организовать им поддержку.

«Но делать это становится все сложнее: мы перегружены, недофинансированы и во многих регионах буквально находимся под угрозой», — посетовал замгенсека ООН.

До этого лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг заявил, что человечество не готово к вирусам, которые могут высвобождаться из-за таяния льдов и вечной мерзлоты. В качестве примера он указал на споры сибирской язвы, которые могут сохраняться в вечной мерзлоте.

Ранее в МИД РФ назвали «позором» избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.

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