В Иркутской области произошло более 60 отключений электричества из-за непогоды

Губернатор Кобзев: было зафиксировано 62 аварийных отключения в регионе
true
true
true

В Иркутской области наблюдаются аварийные отключения электричества из-за плохой погоды. На данный момент известно о 62 случаях, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Всего было зафиксировано 62 аварийных отключения. Непростой была ситуация в поселке Большой Луг, где было повреждено 8 пролетов и на Байкальском тракте, поскольку линия там проходит через лес», — написал он.

По словам главы региона, в части населенных пунктов энергоснабжение уже восстановили, в некоторых уже идет процесс включения.

В сентябре в Крыму из-за непогоды без света остались более 20 тыс. человек. Так, 18 сентября аварии произошли в Симферопольском, Ленинском, Белогорском, Бахчисарайском и Джанкойском районе, Ялте, Феодосии, Алуште и Судаке.

До этого в поселке Малое Голоустное Иркутской области после короткого замыкания на врезке у местных жителей пропал свет. Прибыв на место, специалисты обнаружили в лесу помещение с необходимым для добычи криптовалюты оборудованием. Неизвестные установили трансформатор мощностью 250кВА и повесили на дерево распределительный щит.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.

