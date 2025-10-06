Суд снова продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области Гончарову

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста бывшему первому заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По решению суда, мера пресечения продлена до 5 ноября 2025 года включительно.

Гончаров уже был арестован на аналогичный срок два раза, но попытка его защиты обжаловать это решение успехом не увенчалась — апелляция оставила постановление в силе.

Гончарова задержали 21 февраля во время расследования дела бывшего замгубернатора и экс-министра сельского хозяйства Ростовской области Константина Рачаловского. По версии следствия, в период реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства Гончаров незаконно предоставил субсидии агропредприятиям за счёт федерального и регионального бюджетов. Позже многие из этих компаний были признаны банкротами. Ущерб, причинённый бюджету, оценивается почти в 156 млн рублей.

Виктор Гончаров занимал пост замгубернатора Ростовской области с 2010 года, в 2016-м вновь вернулся в региональное правительство, а с 2017 года стал первым заместителем губернатора. В августе 2023 года он ушёл с госслужбы по собственному желанию.

