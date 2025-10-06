На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России поддержали идею маркировки вредных для детей продуктов

Диетолог Русакова поддержала идею маркировки чипсов и газировки
true
true
true
close
Shutterstock

Нанесение специальной маркировки на вредные для детей продукты, включая чипсы и сладкую газировку, может стать эффективной мерой, которая поможет людям снизить количество продуктов, негативно влияющих на их здоровье. Таким мнением в беседе с 360.ru поделилась кандидат медицинских наук диетолог Дарья Русакова.

Напомним, с инициативой наносить маркировку на продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. Он напомнил, что употребление таких продуктов ведет к ожирению и сахарному диабету, поэтому их необходимо маркировать, сделать для них разноцветные ценники. Гриб предложил красным ценником обозначать опасные продукты, желтым — те продукты, которые не рекомендуется к употреблению детям, а зеленым — то, что безопасно и полезно для детей.

По мнению врача, это повлияет на людей, которые, заметив красную маркировку на упаковке продукта, начнут задумываться о последствиях и о том, насколько он им необходим.

«Конечно, эти напоминания будут действовать только на сознательных людей, но во всем мире это уже широко используется, надеюсь, будет актуально и в России», — добавила диетолог.

Важность идеи она подтвердила, напомнив, что сегодня полностью здоровых людей, включая детей, становится все меньше. По ее мнению, помимо маркировки можно также сделать повысить цены на чипсы и газировку и убрать их подальше от касс в магазинах, снизив, таким образом, привлекательность продуктов.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить тягу к чипсам.

