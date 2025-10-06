На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд продлил арест одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении чачей

Арест фигурантки дела о массовом отравлении чачей в Сочи продлен на три месяца
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Адлерский районный суд продлил на три месяца арест одной из обвиняемых по делу о массовом отравлении кустарной чачей в Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе судов по Краснодарскому краю..

«Продлили [срок содержания под стражей] на 3 месяца до 04.01.26», — передает агентство.

Уточняется, что материал о продлении ареста в отношении второй обвиняемой по уголовному делу еще не поступил в суд.

В августе суд избрал меру пресечения 71-летней жительнице Сочи в виде заключения под стражу сроком 1 месяц 30 суток. Также 7 августа суд отправил под арест еще одну подозреваемую, которая продавала отдыхающим «паленый» алкоголь. Она тоже пробудет под стражей 1 месяц 30 суток — до 4 октября 2025 года.

Согласно материалам уголовного дела, две женщины на местном рынке в Адлере продавали самодельный алкоголь под видом «домашнего вина» и «чачи». По данным следствия, они знали, что реализуют продукцию, изготовленную неустановленными лицами кустарным способом и не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Жертвами незаконной деятельности женщин стали как минимум десять человек.

Ранее суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об отравлении в Ленобласти.

