Власти Краснодарского края сообщили, что контролируют ситуацию с поставками топлива

Министерство ТЭК и ЖКХ Кубани: поставки топлива в регионе находятся на контроле
Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Краснодарского края контролируют поставки топлива в регионе, сообщает Telegram-канал оперштаба со ссылкой на министерство топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и ЖКХ региона.

По данным министерства, сегодня в Краснодарском крае работают более 1000 АЗС. Информации о массовом закрытии автозаправочных станций в ведомство не поступало. Все возможные ограничения являются временными и связаны с логистикой.

«Реализация бензина и дизтоплива осуществляется в плановом режиме. Имеются значительные запасы топлива как на нефтебазах, так и в пути», — говорится в сообщении.

4 октября власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автомобильных заправочных станций (АЗС) повышенным спросом на топливо и заверили, что уже приняли меры по восполнению запасов.

По данным городской администрации, организована работа по доставке на АЗС дополнительных партий топлива. Для этого задействованы как логистические мощности самих заправок, так и местных предпринимателей. Первые поставки бензина уже начали поступать в город, подчеркнули в администрации.

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.

