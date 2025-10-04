На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алтайском крае объяснили перебои с бензином на заправках

Власти Бийска объяснили дефицит бензина на АЗС повышенным спросом
Depositphotos

Власти Бийска объяснили отсутствие бензина на ряде автомобильных заправочных станций (АЗС) повышенным спросом на топливо и заверили, что уже приняли меры по восполнению запасов. Заявление городской администрации опубликовано в ее Telegram-канале.

«В течение 3-4 октября 2025 года на ряде АЗС Бийска возник повышенный спрос на топливо. Всплеск покупательской активности привел к временному сокращению запасов топлива АИ-92 и АИ-95», — отмечается в сообщении.

По данным властей, организована работа по доставке на АЗС дополнительных партий топлива. Для этого задействованы как логистические мощности самих заправок, так и местных предпринимателей. Первые поставки бензина уже начали поступать в город, подчеркнули в администрации.

Там объяснили, что в октябре и ноябре традиционно снижается объем оптовых поставок топлива из-за технологических перезапусков и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. При этом не все владельцы АЗС заранее формируют резервные запасы, что приводит к кратковременным перебоям.

«Владельцам заправочных станций рекомендовано пересмотреть систему восполнения запасов на АЗС», — сообщили власти.

Они добавили, что в социальных сетях ажиотаж искусственно нагнетался с анонимных аккаунтов.

Многие продающие бензин автозаправки в настоящее время работают себе в убыток, ряд независимых АЗС уже закрывается. Об этом говорится в письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку. Принятые кабмином меры, по мнению авторов письма, недостаточны для изменения ситуации к лучшему. В свою очередь, власти полагают, что положение дел на топливном рынке России «абсолютно контролируемое», а ситуация вскоре стабилизируется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о подорожании бензина.

