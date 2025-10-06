Юрист предупредил москвичей о больших штрафах за кормление птиц

Юрист Зокиров: кормление птиц может привести к штрафу до 500 тысяч рублей

Кормление птиц в городе хоть и не является правонарушением, но при конкретных обстоятельствах карается в том числе штрафом до 500 тысяч рублей. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров в беседе с агентством «Москва».

По его словам, в некоторых случаях кормление пернатых может сопровождаться загрязнением или повреждением объектов благоустройства. Например, скамеек или тротуаров, что уже является нарушением закона.

Так, в столице в таком случае можно получить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц он составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.19 Кодекса административных правонарушений (КоАП) Москвы («Повреждение объектов благоустройства»).

Если же кормление птиц повлекло за собой повреждение деревьев, гражданина могут оштрафовать на сумму от 3,5 до 4 тысяч рублей, должностное лицо — на 50 тысяч рублей, юридическое — на 300 тысяч рублей по соответствующей административной статье, рассказал Зокиров.

