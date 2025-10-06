В России восстановили винодельню времен Боспорского царства

На Тамани восстановили античную винодельню, обнаруженную в 2017 году при строительстве автодороги, сообщили в винном доме «Фанагория», занимавшемся воссозданием объекта. Винодельню нашли в ходе раскопок поселения времен Боспорского царства, она датируется I-II веком нашей эры.

Теперь это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. В процессе прессования вино, создаваемое на ней, будет соприкасаться с камнями, которые использовались для этого около двух тысяч лет назад.

«Аналогичные сооружения известны как в европейской, так и в азиатской части Боспора, например, в Кепах, Горгиппии, Керчи. Теперь и у нас с вами есть возможность воочию увидеть процесс виноделия таким, каким он был еще в Древней Греции», — рассказал о винодельне Евгений Паль, руководитель Инженерно-технического центра.

Проект восстановления винодельни курировали специалисты Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория», расположенного рядом с поселком Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Инвестиции в создание туристического комплекса составили 50 млн рублей.

Фанагория была основана в VI веке до н.э. древними греками. К IV веке до н.э. колония получила статус восточной столицы античного Боспорского царства.

Ранее стало известно, что Подмосковье в 2026 году войдет в перечень винодельческих регионов России.