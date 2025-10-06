На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России восстановили винодельню времен Боспорского царства

«Фанагория» представила единственную в мире работающую античную винодельню
true
true
true
close
«Фанагория»

На Тамани восстановили античную винодельню, обнаруженную в 2017 году при строительстве автодороги, сообщили в винном доме «Фанагория», занимавшемся воссозданием объекта. Винодельню нашли в ходе раскопок поселения времен Боспорского царства, она датируется I-II веком нашей эры.

Теперь это единственная в России и в мире работающая античная винодельня. В процессе прессования вино, создаваемое на ней, будет соприкасаться с камнями, которые использовались для этого около двух тысяч лет назад.

«Аналогичные сооружения известны как в европейской, так и в азиатской части Боспора, например, в Кепах, Горгиппии, Керчи. Теперь и у нас с вами есть возможность воочию увидеть процесс виноделия таким, каким он был еще в Древней Греции», — рассказал о винодельне Евгений Паль, руководитель Инженерно-технического центра.

Проект восстановления винодельни курировали специалисты Государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория», расположенного рядом с поселком Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Инвестиции в создание туристического комплекса составили 50 млн рублей.

Фанагория была основана в VI веке до н.э. древними греками. К IV веке до н.э. колония получила статус восточной столицы античного Боспорского царства.

Ранее стало известно, что Подмосковье в 2026 году войдет в перечень винодельческих регионов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами