Подмосковье станет винодельческим регионом

Подмосковье войдет в перечень винодельческих регионов России в 2026 году
pixabay.com

Подмосковье в следующем году войдет в перечень винодельческих регионов России в 2026 году. Об этом сообщило правительство Московской области на своем сайте.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных рассказал, что Подмосковье демонстрирует, что виноделием можно заниматься не только на юге России.

По его словам, климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин. Местные хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, а также с автохтонными, которые были выведены специально под климат региона.

«В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию», — сказал Двойных.

В Подмосковье на данный момент действуют более 100 виноградарей-любителей, а также три лицензированные винодельни. Ожидается, что объем производства подмосковных винодельческих хозяйств в 2025-2026 годах превысит 30 тысяч бутылок вина.

В октябре 2024 года правительство увеличило субсидии для российских виноделов.

Ранее в Минпромторге сообщили о готовности закона о «российской полке» для вин.

Все новости на тему:
Цивилизация
