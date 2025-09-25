Ребенок упал с пятого этажа в Татарстане и выжил

В Татарстане ребенок упал с пятого этажа и выжил

В Татарстане мальчик упал с высоты пятого этажа и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Азнакаево».

Инцидент произошел 25 сентября на улице Булгар — ребенок упал с высоты пятого этажа. При каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. На место происшествия незамедлительно прибыла скорая медицинская помощь, которая оказала мальчику первую помощь.

После этого пострадавшего доставили в Азнакаевскую центральную районную больницу. В медучреждении ему провели полное обследование, включая рентген, томографию, УЗИ и анализы. Угрозы для жизни ребенка выявлено не было, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Для дальнейшего наблюдения и лечения мальчика транспортировали в БСМП Набережных Челнов.

