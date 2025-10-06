Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру Доры

Фанат в костюме Человека-паука через окно проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова) в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Утверждается, что 35-летний Руслан Г. долгое время пытался ухаживать за певицей: отправлял цветы, писал в социальных сетях и оказывал другие знаки внимания. 5 октября мужчина надел супергеройский костюм и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры певицы, расположенной на десятом этаже. Фанат планировал оставить на окне послание, но после этого не смогу подняться на крышу. Тогда мужчина проник в квартиру артистки через открытое окно.

Дора вызвала полицию. Мужчину задержали и доставили в отдел. Он заявил, что пытался порадовать певицу.

В феврале в Екатеринбурге отменили концерт Доры. Мероприятие должно было состояться 14 февраля — эта дата была выбрана после двух переносов.

В 2023 году Псковский филиал всероссийского студенческого фестиваля «СтудВесна» («Студенческая весна») публиковал список «не рекомендованных» на конкурсе артистов, номера которых просят не исполнять. В список вошли 66 имен, включая Дору, Монеточку (признана в РФ иностранным агентом), Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), «Несчастный случай», Гречку, Верку Сердючку, «Машину времени», Аллу Пугачеву и др.

