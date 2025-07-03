Доносы, диссы, грубые шутки про внешность. Все о конфликте Инстасамки, Мэйби Бэйби и Доры

Конфликт популярных среди молодежи исполнительниц Инстасамки, Мэйби Бэйби и Доры достиг всероссийских масштабов — его публично обсуждают даже Виталий Милонов, Ксения Собчак и Сергей Марков, кажется, сильно далекие от рэпа и кьют-рока. Как развивались отношения поп-звезд, при чем тут доносы и диссы и кто вообще такие Инстасамка, Мэйби Бэйби и Дора — рассказывает «Газета.Ru».

Что известно о конфликте Инстасамки, Мэйби Бэйби и Доры

Отправной точкой конфликта стал дисс на Инстасамку, который в 2022 году выпустила Мэйби Бэйби. В треке «Кардиограмма» рэперша, в частности, заявляла: «Мой стилист [лучше] твоего стилиста, мой стилист — стилист твоего стилиста». Кроме того, она обвиняла Инстасамку в плохом копировании американской исполнительницы Карди Би, называла ее рэп «колхозом», говорила, что людям, окончившим хотя бы пять классов, стыдно ее слушать, а мозг девушки меньше ее груди.

На дисс рэпершу, вероятно, вдохновил выпуск шоу «Музыкалити», в котором Инстасамка и ее молодой человек Moneyken заявили, что не знают, кто такая Мэйби Бэйби.

Спустя два года Мэйби Бэйби выпустила еще один трек с оскорблениями коллеги по сцене — «Hit Em Up» (в нем также досталось «врагу квадроберов» Мии Бойке). На этот раз она обвиняла Инстасамку в том, что та «задирает цену, если в лайнапе [выступления] есть Мэйби», а также читала такие строки: «Тебя шлепают мажоры на корпоративе. Твой парень скажет: «Ну а че? Ведь нам же заплатили».

close Мэйби Бэйби frend_baby/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В мае 2025 года в биф непосредственным образом вступила уже сама Инстасамка, раскритиковав певицу Дору, подругу Мэйби Бэйби. За несколько дней до этого Дора на стриме Twitch-звезды Бустера позволила себе грубое высказывание в адрес тиктокерши Махи Горячевой, которая однажды брала у артистки интервью. Как тогда заявила Дора, в тот момент от Горячевой пахло потом — и неприятно изо рта.

В ответ на это Инстасамка написала в соцсетях: «Кто за то, чтобы создать петицию и денежный сбор по установке брекетов для Доры, чтоб вправить ее птичий клюв и выдвинуть нижнюю челюсть немного вперед? Просто хочется замечания слышать от идеальных людей, которые достигли своей лучшей версии, а не от literally ugly [буквально уродливой] девочки, плюс заткнет свой рот на время».

Вскоре за подругу вступилась Мэйби Бэйби, назвав Инстасамку человеком, «которому в задницу вставили мусорный бачок вместо импланта».

Вслед за этим уже сама Инстасамка намекнула, что в будущем выпустит на нее дисс, а в минувшем июне записала разбор той самой «Кардиограммы» (и параллельно представила обещанный дисс).

В ролике артистка заявила, что ее клипы «иногда стоят до 50 млн рублей», назвала Мэйби Бэйби «лохушкой» и «ржачной анимешницей», а также заверила: «Подруга, я написаю в стакан, а ты попьешь мою мочу».

А сразу после фактически написала на Дору и Мэйби Бэйби донос. В посте исполнительница обвинила коллег в лицемерии, заявив, что Дора продолжает активно выступать в России и параллельно делает каверы на рэпера Face (признан в РФ иностранным агентом) и украинскую группу «Валентин Стрыкало», тогда как Мэйби Бэйби якобы пропагандирует ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В ответ на запись Инстасамки Дора подчеркнула, что не сотрудничает с артистами-иноагентами и не пропагандирует ЛГБТ: «К сожалению, распространяется ложь. Упомянутые каверы выложены восемь лет назад. Записи не входят в мои альбомы и выложены под другим ником». А Мэйби Бэйби пошутила, что рэперша «три года думала, какой бы выдумать донос».

Что говорят о конфликте Инстасамки, Мэйби Бэйби и Доры

К обсуждению конфликта — после поста Инстасамки — подключились люди, далекие от российской молодежной поп-сцены. Так, актер Максим Виторган удивился тому, откуда «это гнилье стукачей в молодых-то», а заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов признался, что «не очень хорошо разбирается в собачьих свадьбах», назвав происходящее «чертовым ералашем».

Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, напомнила Инстасамке, что найти что-то запрещенное можно и в ее творчестве.

close Instasamka instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«В эту игру можно играть всей Россией, Даша, на каждого из нас найдется статья при желании», — написала она.

Конфликт прокомментировал даже политолог Сергей Марков. Он выразил мнение, что певица «чует ветер истории — поэтому пишет доносы с патриотических позиций».

Кто такая Инстасамка

Настоящее имя Инстасамки — Дарья Зотеева (Еропкина), сейчас ей 25 лет. Девушка стала популярной еще в подростковом возрасте — и сначала набирала аудиторию исключительно блогерством (в том числе и, как многие считали, искусственными провокационными инфоповодами).

Музыкальную карьеру россиянка начала в 2019 году. Пожалуй, самый известный ее трек — «За деньги да». Также Инстасамка, которую часто сравнивают с Карби Би (в локальной версии), сотрудничала с группой «Ленинград». Кроме того, в 2023-м — на фоне отмен концертов — она встречалась с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. СМИ тогда писали, что певица пообещала Мизулиной убрать из своих треков упоминания наркотиков, минимизировать мат и пропаганду разврата.

С 2019 года Дарья состоит в отношениях с музыкальным продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken), они женаты. В 2025-м пара приобрела медиафутбольный клуб «Чертаново медиа» — и в местном комьюнити, неожиданно для большинства, добилась уважения и признания.

Кто такая Мэйби Бэйби

Виктория «Мэйби Бэйби» Лысюк — 29-летняя уроженка Белоруссии. Она добилась первой популярности в 2017 году в качестве участницы молодежной поп-рок-рэп-группы «Френдзона», куда ее позвал Галат, известный на тот момент хип-хоп-исполнитель. Вскоре девушка начала сольную карьеру, которая — в отличие от других участников коллектива — у нее сложилась. Артистка в своих треках зачастую не поет, а читает рэп, тогда как ее клипы отсылают к кей-попу и аниме-культуре.

Среди популярных треков Мэйби Бэйби можно выделить «Барбисайз» (записанный вместе с Дорой), а также «Аскорбинку».

Кто такая Дора

Родившаяся в Саратове Дора (Дарья Шиханова) — ровесница Инстасамки. Музыкой она занимается с детства — и именно как исполнительница точно известнее двух других участниц конфликта. Дору считают главной звездой российского кьют-рока (cute — «милый» на английском), у нее много хитов — от «Доры дуры» и «Втюрилась» до «Младшей сестры» и «Нет тебя».

close Дора mentaldora/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Из любопытного — несмотря на «девчачью» стилистику песен, Дору слушает в основном мужская аудитория. Сама артистка, ссылаясь на поклонников, объясняет это тем, что «у мужчин есть чувства и им нравится ее лирика».