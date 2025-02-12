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Концерт Доры отменили после двух переносов

В Екатеринбурге окончательно отказались от концерта певицы Доры
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@mentaldora/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Екатеринбурге окончательно отказались от проведения концерта певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов выступления.

Концерт должен был состояться 14 февраля — эта дата была выбрана после двух переносов.

«Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов», — рассказали организаторы.

По словам организаторов, проведение мероприятия в Екатеринбурге оказалось невозможным, однако что именно произошло — неизвестно.

Изначально Дора должна была спеть в городе 8 марта, затем выступление назначили на 7 сентября, после — на 14 февраля 2025 года. Посетители начали сдавать билеты, однако деньги вернули не всем.

В 2023 году Псковский филиал всероссийского студенческого фестиваля «СтудВесна» («Студенческая весна») публиковал список «не рекомендованных» на конкурсе артистов, номера которых просят не исполнять. В список вошли 66 имен, включая Дору, Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), «Несчастный случай», Гречку, Монеточку (признана в РФ иностранным агентом), Верку Сердючку, «Машину времени», Аллу Пугачеву и др.

Ранее Захар Прилепин заявил о возвращении в зону СВО.

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