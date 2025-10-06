Координатор «ЛизаАлерт» рассказал о поисках пропавшей в тайге семьи

Спасатель Щукин: нет возможности искать пропавшую в тайге семью с воздуха

В Красноярском крае не прекращаются поиски пропавшей семейной пары и их пятилетней дочери. Работу сильно осложняют погодные условия, которые не позволяют вести поиски с воздуха, рассказал 360.ru координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Александр Щукин.

«Отрабатываются различные задачи в природной среде, в гористой местности. Погодные условия довольно тяжелые, нет возможности работать с воздуха», — отметил Щукин.

По его словам, к поискам присоединились неравнодушные россияне из разных регионов. Некоторые сами участвуют в операции, некоторые – помогают волонтерам, предоставляя им питание, техническое обеспечение и так далее.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что добровольцы с оружием охраняют поисковиков туристов под Красноярском.