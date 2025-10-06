На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти рассказали, когда могут восстановить системы энергоснабжения в Белгородской области

Довгалюк: на восстановление энергосистемы в Белгородской области нужны сутки
true
true
true
close
Depositphotos

Вице-губернатор Белгородской области по ЖКХ Сергей Довгалюк сообщил, что восстановить энергоснабжение после ночной атаки на регион получится минимум через сутки. Его слова передает ТАСС.

«Для устранения последствий нам нужны минимум сутки», — сказал он на заседании областного правительства, подчеркнув, что повреждения системы энергоснабжения в регионе значительные.

Ночью губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела Белгорода почти 40 тыс. человек остаются без электроэнергии.

Утром он уточнил, что отключения затронули Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа. По его данным, частично отключенными от электроэнергии остаются 5400 жителей в 24 населенных пунктах.

Работа энергетиков и аварийных служб продолжается, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что часть больниц Белгорода перешла на резервную генерацию.

