Власти Кубани сообщили о последствиях атаки беспилотника на Туапсе

В Туапсе при падении беспилотника пострадали два человека
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате падения беспилотного летательного аппарата получили травмы два человека. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Инцидент произошел ночью 6 октября на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, где обломки дрона вызвали возгорание в помещении охраны. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших госпитализировали.

Также фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Там произошел небольшой пожар, который также быстро потушили, повреждены окна дома, пострадавших нет.

На местах продолжают работать оперативные и специальные службы.

В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотник, запущенный по территории России. По данным Минобороны, 17 аппаратов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Краснодарским краем.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал об последствиях атак беспилотников.

