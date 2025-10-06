Отсудившего у IKEA 25 млрд рублей бизнесмена обвинили во взятке за путевку на СВО

Ведомости: бизнесмена Пономарева обвинили во взятке за путевку на СВО

Бизнесмена Константин Пономарев, осужденного на 14 лет за хищения более миллиарда рублей у крупнейших банков, обвинили в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере за путевку на спецоперацию. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник.

«По версии следствия, в июле, находясь в СИЗО, Пономарев через своего адвоката Романа Еронова пытался передать 2 млн руб. сотруднику военного комиссариата», — говорится в материале.

По данным журналистов, новое дело в отношении предпринимателя завели 5 сентября, перед вынесением очередного приговора.

Взятка предназначалась военнослужащему за заключение контракта с Минобороны и участие Пономарева в СВО. О попытке дачи взятки рассказал сам военный.

Как уточняется, сам фигурант вину не признает. Он утверждает, что новое дело сфабриковано. Также известно о задержании адвоката Пономарева. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взятке. Юрист на данный момент находится в СИЗО, добавил источник издания.

В сентябре Московский Тверской суд приговорил бизнесмена Константина Пономарева к 14 годам колонии за мошенничество с векселями крупных банков на сумму более 1 млрд рублей.

Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашению 25 млрд рублей.

Для Пономарева это не первый обвинительный приговор. В 2018 году предпринимателя приговорили к 8 годам колонии за организацию ложного доноса, а в 2020 году — к 10 годам и 2 месяцам за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей.

