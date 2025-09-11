На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отсудивший у IKEA 25 млрд рублей бизнесмен получил новый срок

Бизнесмен Пономарев получил 14 лет колонии за мошенничество с векселями
close
Depositphotos

Московский Тверской суд приговорил бизнесмена Константина Пономарева к 14 годам колонии за мошенничество с векселями крупных банков на сумму более 1 млрд рублей. Приговор был оглашен в четверг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд также назначил предпринимателю штраф в размере 2,5 млн рублей. Ранее государственный обвинитель запрашивал для Пономарева именно такое наказание — 14 лет лишения свободы со штрафом и конфискацией имущества.

«Признать Пономарева виновным..., назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы», — огласила приговор судья.

Также суд взыскал с Пономарева 1,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба в пользу государства.

По версии обвинения, в 2015 году подсудимые оформили фиктивные документы о внесении в кассу Лесбанка 1 млрд рублей наличными и приобретении векселей крупных банков. Пономарев также был ранее судим за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей и за организацию ложного доноса.

Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашения 25 млрд рублей.

Для Пономарева это не первый обвинительный приговор. В 2018 году его приговорили к 8 годам колонии за организацию ложного доноса, а в 2020 году — к 10 годам и 2 месяцам за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей.

Ранее с экс-мэра Нижнего Новгорода взыскали более миллиарда рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами