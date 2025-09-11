Отсудивший у IKEA 25 млрд рублей бизнесмен получил новый срок

Бизнесмен Пономарев получил 14 лет колонии за мошенничество с векселями

Московский Тверской суд приговорил бизнесмена Константина Пономарева к 14 годам колонии за мошенничество с векселями крупных банков на сумму более 1 млрд рублей. Приговор был оглашен в четверг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд также назначил предпринимателю штраф в размере 2,5 млн рублей. Ранее государственный обвинитель запрашивал для Пономарева именно такое наказание — 14 лет лишения свободы со штрафом и конфискацией имущества.

«Признать Пономарева виновным..., назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы», — огласила приговор судья.

Также суд взыскал с Пономарева 1,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба в пользу государства.

По версии обвинения, в 2015 году подсудимые оформили фиктивные документы о внесении в кассу Лесбанка 1 млрд рублей наличными и приобретении векселей крупных банков. Пономарев также был ранее судим за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей и за организацию ложного доноса.

Бизнесмен известен многолетней тяжбой с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов сети. В 2010 году он добился, чтобы ретейлер выплатил ему по мировому соглашения 25 млрд рублей.

Для Пономарева это не первый обвинительный приговор. В 2018 году его приговорили к 8 годам колонии за организацию ложного доноса, а в 2020 году — к 10 годам и 2 месяцам за неуплату налогов на 9,7 млрд рублей.

