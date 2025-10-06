Два российских аэропорта снова принимают и выпускают самолеты после ограничений

Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили работу в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Их вводили в целях обеспечения безопасности полетов.

Утром 6 октября в Сочи, Краснодаре и Геленджике также сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По словам Кореняко, ограничения вводились ранее для обеспечения безопасности полетов. В период их действия пять авиарейсов, направлявшихся в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы.

С ночи ограничения все еще действуют в аэропорту Ярославля (Туношна). С вечера 5 октября ограничения на прием и выпуск лайнеров также действуют в саратовском Гагарине и тамбовском аэропорту Донское. А над некоторыми районами Пензенской области ввели план «Ковер».

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

