Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь

Шесть туристов, которые 3 октября отправились в лес на личном автомобиле и не вернулись в назначенное время, вышли на связь. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Туристы вышли на связь, с ними все в порядке, подъезжают к поселку Северные Коряки. По их словам, они сегодня и планировали вернуться», — уточнили в ведомстве.

О пропаже туристов стало известно в ночь на 6 октября. Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, шесть человек на личном автомобиле убыли в район урочища «Аквариум». По его словам, группа не была зарегистрирована, а родственники путешественников забили тревогу после того, как те прекратили выходить на связь. Министр добавил, что сводная группа спасателей в составе восьми человек на четырех единицах техники направляется в район урочища.

В конце сентября семья туристов бесследно пропала в горах Красноярского края.

Ранее на Камчатке нашли двух сорвавшихся с вулкана туристов.