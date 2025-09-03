На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Англии суд признал дискриминацией фразу «женщина должна знать, как делать уборку»

Фраза, что женщина должна уметь убираться, признана дискриминационной в Англии
В Великобритании суд по трудовым спорам постановил, что комментарий менеджера отеля о том, что «женщина должна знать, как делать уборку», адресованный сотруднице, является дискриминационным, пишет Daily Star.

Инцидент произошел, когда сотрудница по имени Энджи сообщила, что не смогла удалить остатки скотча со стойки. Менеджер Зиед Ладжими сделал вышеупомянутый комментарий, но позже заявил, что в его словах был другой смысл и принес извинения.

После этого Ладжими был отстранен от работы, а затем уволен по обвинениям в дискриминации, преследовании и других нарушениях. Позже он обжаловал это решение в суде.

Суд признал комментарий Зиеда дискриминационным по признаку пола, отметив, что он был сделан «человеком во власти» и мог поставить сотрудницу в неловкое положение. В то же время судья Джудит Джордж учла, что Ладжими извинился и выразил раскаяние, а компания не провела полноценное расследование инцидента.

Ранее в Англии суд приравнял к сексуальному домогательству слово «лысый», сказанное мужчине.

