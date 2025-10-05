Россиянам рассказали о праве снять накопительную пенсию на сумму до 440 тыс. рублей

Бессараб: накопительную пенсию можно взять в 2026 г. до суммы почти 440 тыс. рублей

Единовременная выплата накопительной пенсии в 2026 году будет положена тем пенсионерам, у кого размер этих накоплений не превышает почти 440 тыс. рублей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб, пишет ТАСС.

«Единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — сказала она.

На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины старше 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет.

В октябре текущего года пенсии будут увеличены у россиян, получающих страховую пенсию по старости, и отметивших 80 лет в сентябре. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход в 1,3 тыс. рублей.

Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный доход в связи с нетрудоспособностью по старости, инвалидности или потерей кормильца.

Ранее в Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.