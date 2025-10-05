В Подмосковье сотни мигрантов-всадников сразились за тушу козла

В Подмосковье мигранты на лошадях устроили игру с тушей козла

В Раменском районе Московской области мигранты на лошадях устроили игру в кок-бору (похожа на футбол, где вместо мяча всадники используют тушу козла, которую надо забросить в «казан» (ворота) другой команды), передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидца.

По его словам, такие игры происходят регулярно.

«Несогласованное сборище мигрантов порядка 500 человек. Лошади, машины и так далее. Забили козла и давай его гонять по полю. Это происходит на регулярной основе», — описал он игру.

Источник добавил, что полиция приезжала в район, но не обнаружила никаких нарушений. Местные жители недовольны происходящим: в этот раз по номеру 112 позвонили несколько десятков человек.

В августе в Рязанском районе Москвы полицейские пресекли драку со стрельбой среди мигрантов, произошедшую около школы. Житель расположенного неподалеку ЖК «Кварталы 21/19» Егор рассказал «Газете.Ru», что приезжие регулярно устраивают «попойки» и нападают на женщин, из-за чего местным мужчинам приходится самостоятельно патрулировать улицы на случай ЧП.

Ранее нападения на узбеков в Приморье вызвали международный скандал.