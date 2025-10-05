Суд отказал в смягчении меры пресечения владельцу «Русагро»

В уголовном деле против владельца «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что о новых фигурантах заявила потерпевшая сторона в рамках последнего заседания Мосгорсуда по рассмотрению апелляционных жалоб.

Во время слушаний сторона защиты апеллировала к тому, что закон в их деле «нарушается налево и направо», уголовное дело возбуждено незаконно, а состояние здоровья Мошковича не позволяет содержать его под стражей. Адвокаты попросили закрыть процесс, но суд отклонил данное ходатайство.

Также Мосгорсуд отказал в смягчении фигурантам меры пресечения, адвокаты стороны защиты планируют обжаловать данное решение.

Мошковича и Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

Ранее суд арестовал счета бизнесмена Мошковича почти на 3 млрд рублей.