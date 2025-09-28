На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США при стрельбе в мормонской церкви ранены девять человек

В Мичигане при стрельбе в церкви пострадали минимум 9 человек, один погиб
Rebecca Cook/Reuters

В США во время стрельбы в мормонской (мормоны являются последователями Церкви Иисуса Христа, выступающей за «восстановление» христианства в первоначальном виде) церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк пострадали по меньшей мере 10 человек, один из них погиб, передает Reuters.

В местной полиции рассказали, что 40-летний мужчина подъехал к зданию на автомобиле, после чего открыл огонь из штурмового оружия. После этого он на машине въехал в церковь, когда там находились сотни людей. Из-за этого здание загорелось. Открывший огонь погиб там же после перестрелки с двумя полицейскими.

На кадрах с места происшествия из церкви валит дым. Пожарные пытаются потушить возгорание, а рядом находятся машины экстренных служб. Власти полагают, что число жертв может увеличиться, когда спасатели разберут завалы.

Президент США Дональд Трамп уже назвал инцидент «очередным целенаправленным нападением на христиан».

В Гранд-Бланке живут почти 8 тыс. человек. Город находится в штате Мичиган, примерно в 97 км к северо-западу от Детройта.

Ранее люди пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции США.

