В столице Чечни открыли новый правительственный комплекс

В Грозном открылся новый правительственный комплекс
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новый правительственный комплекс открылся в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что здания построены в вайнахском стиле, три основных блока стилизованы под «жилые» башни, а по краям возвышаются две «сторожевые».

Центральный корпус имеет 14 этажей, боковые — по 10. На территории комплекса построена мечеть, способная вместить около 1000 человек.

Во время церемонии открытия комплекса глава республики Рамзан Кадыров заявил, что раньше министерства Чечни были разбросаны. Теперь они будут располагаться в новом здании. Там станут работать председатель правительства, администрация, все вице-премьеры и пять министерств.

«Это сделает их работу еще более эффективной, слаженной и открытой для жителей», — сказал Кадыров.

15 мая в Грозном состоялось открытие нового железнодорожного вокзала. Вице-премьер России, председатель совета директоров холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Виталий Савельев заявил, что ожидаемый пассажиропоток после работы нового вокзала достигнет 100 тысяч человек в год. Благодаря этому повысится мобильность граждан, Чечня станет еще привлекательней для туристов.

Ранее Кадыров рассказал, где еще не успел побывать в Чечне.

